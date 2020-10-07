عاجل,, حمدوك يؤكد دعمه للقضايا البيئية لارتباطها بالتنمية المستدامة والسلام

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الأربعاء 7 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء دعمه للقضايا البيئية لارتباطها بالتنمية المستدامة والسلام.
وأشاد د. حمدوك خلال مخاطبته اليوم بفندق السلام روتانا إطلاق التقرير الأول لحالة البيئة و التوقعات البيئية للسودان 2020 م.
وأشاد بإعداد التقرير، مؤمنا على أهميته لأنه يوفر معلومات لدعم متخذي القرار ومرجعا فيما يلي الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها والاستفادة منها للجيل الحاضر والأجيال القادمة في المستقبل.
وثمن حمدوك الشراكات الخارجية والداخلية لإعداد وتمويل التقرير، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان، والمزيد من الإسهامات الخارجية والمحلية للإسهام في القضايا المتعلقة بالبيئة.
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