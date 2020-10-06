تكوين لجنة طارئة للإعداد للموسم الزراعي الشتوي بولاية الخرطوم

قررت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد نمر الثلاثاء تكوين لجنة طارئة للإعداد للموسم الزراعي الشتوي وحشد كل الجهود لانجاح الموسم لتعويض الفاقد في الانتاج بسبب الفيضانات التي غمرت مساحات واسعة من المشاريع الزراعية وطلمبات وقنوات الري.

ووجه الاجتماع وفق ( سونا) بإجراء حصر شامل ودقيق للاحتياجات الحقيقية من الوقود المطلوب للزراعة مع وضع آلية بالتعاون مع مباحث التموين لرقابة وضبط وقود الزراعة وتحديد التقاوي المطلوبة واختيار المزروعات التي يحتاجها المواطن فعليا لقوت يومه وكذلك النظر في تسهيل التمويل المطلوب وحصر الديون على المزارعين وتجهيز الطرق الزراعية وتأهيل قنوات وطلمبات الري.

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