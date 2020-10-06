تكوين لجنة طارئة للإعداد للموسم الزراعي الشتوي بولاية الخرطوم

قررت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد نمر الثلاثاء تكوين لجنة طارئة للإعداد للموسم الزراعي الشتوي وحشد كل الجهود لانجاح الموسم لتعويض الفاقد في الانتاج بسبب الفيضانات التي غمرت مساحات واسعة من المشاريع الزراعية وطلمبات وقنوات الري.
ووجه الاجتماع وفق ( سونا) بإجراء حصر شامل ودقيق للاحتياجات الحقيقية من الوقود المطلوب للزراعة مع وضع آلية بالتعاون مع مباحث التموين لرقابة وضبط وقود الزراعة وتحديد التقاوي المطلوبة واختيار المزروعات التي يحتاجها المواطن فعليا لقوت يومه وكذلك النظر في تسهيل التمويل المطلوب وحصر الديون على المزارعين وتجهيز الطرق الزراعية وتأهيل قنوات وطلمبات الري.
وكان الاجتماع قد استمع الى تقرير من مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتورة أميمة محمد عمر محمد تناولت فيه الأضرار التي لحقت بالمشاريع الزراعية جراء الفيضانات والفجوة المتوقعة في المنتجات الزراعية والحيوانية والخسائر التي تكبدها المزارعون جراء الفيضانات.
على صعيد ثاني استمع الاجتماع الى تنوير حول مشروع قانون تنظيم استخدام وحماية الأراضي الزراعية في مرحلة القراءة الاولى وقرر الاجتماع تكوين لجنة فنية لإعداد رؤية حول القانون ورفعه للحكومة في الاجتماع القادم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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