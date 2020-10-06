صحة الخرطوم توصي بإكمال تطبيق نظام إدارة الجودة

اعلنت وزارة الصحة الخرطوم عن تدريب اكثر من 300 شخص من العاملين بالوزارة وفقا لمتطلبات الجودة ووضع خطة لتطبيق نظام ادارة الجودة حسب متطلبات نظام (ISO) وذلك بهدف تجويد الأداء والعمل برئاسة الوزارة. وأوصى مجلس الجودة بوزارة الصحة بحسب ( سونا ) بمواصلة تطبيق نظام ادارة الجودة (ISO 9000 2015) وذلك عن طريق إكمال مراحل المشروع لضمان بناء نظام كامل لإدارة الجودة ودعم قيادتها العليا حتى تتمكن من القيام بدورها في النهوض بالخدمات الصحية وتطبيق المعايير القياسية للجودة. Advertisements واستعرض تقرير مجلس الجودة في الاجتماع الذي عقده المجلس بمباني الوزارة الثلاثاء مهام كل من قسم سلامة المرضى ومهام وحدة مكافحة العدوى ووحدة تقليل الأخطاء الطبية، كما وقف التقرير على ماتم إنجازه خلال جائحة كورونا في مجال التدريب ورفع الوعي والاشراف على مراكز العزل، كما وقف على كافة مخرجات مراحل المشروع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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