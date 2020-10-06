الطيب مصطفى يكتب: ضياء الدين بلال وأدعياء الحريات!

لم اكن اتخيل ان ينجح اعداء الحريات وادعياؤها في إبعاد نجم البيان – كتابة ولساناً – ضياء الدين بلال عن صحيفة السوداني التي ترأس تحريرها على مدى عقد كامل من الزمان، بل لم اكن اتخيل ان يجرؤوا على تجريم اسمهم وسيرتهم وتلطيخ سمعتهم ومسيرتهم وخفض ذكرهم ورسمهم امام ناظري التاريخ وذاكرته التي لا تغفو ولا تنام، وعلى غرس خنجرهم الصدئ في قلب الإعلام الصحفي من خلال تجريده من احد قممه السامقة وكنوزه المترعة بالمهنية الصادقة والعطاء الباذخ.

ابدع الاخ المسلمي الكباشي وهو يصف بانفعال المحب الصادق ضياء الدين بلال بما يستحقه من تقريظ واشادة ، ويقرع مبغضيه ومستهدفيه بشواظ من نار قلمه الدفاق ، واجدني حزيناً ان يغادر ضياء صحيفة السوداني بعد ان رفعها مكاناً علياً ومنحها من انفاسه وخبراته وقدراته ما اهلها لتسمق وتتميز بين صحف المقدمة.

أخي ضياء

لا تزال كلماتك التي فضحت بها اولئك الكذابين ممن تنكروا للمبادئ والشعارات حول الحريات الصحفية التي لطالما تاجروا بها في الفضائيات والمنتديات حتى حصدوا بها – بغير استحقاق – الجوائز الرفيعة من المنظمات الحقوقية ، والاشادات الفخيمة داخل السودان وخارجه ، لا تزال كلماتك ترن في أذني فقد كتبت ما يلي متحدياً بعد ان استهدفوا صحيفتك وحاصروها بالدوشكات : *(‏سنتركهم يخلعون ثيابهم قطعةً قطعة، ويتخلصون من شعاراتهم الزائفة واحداً بعد آخر، وحين تذهبُ السكرةُ وتحضُر الفكرة، سيجدون أنفسهم عراةً أمام عينِ التاريخ)!*

ما اصدق كلماتك ، فقد تعروا امام عين التاريخ الذي يرقب ويسجل. صدقني اخي ضياء ان لو انكسرت او لنت او داهنت او هادنت او صمت عن الجهر برأيك حول الراهن السياسي البائس الذي تتقلب فيه بلادنا لرضوا عنك واغدقوا عليك الهبات والعطايا ، فما اغباهم وما اجهلهم وهم يشنون الحرب على انفسهم ويتعرون حتى من ورقة التوت ويصادرون بالاضافة الى صحيفة (السوداني) صحيفة الرأي العام وقناتي طيبة والشروق.

اقول لاخي ضياء إننا نعزي انفسنا بانك ستكون مثل سحابة هارون الرشيد التي خاطبها بقوله (امطري حيث شئت فسيأتيني خراجك) .. فحتى اذا كسروا قلمك واوقفوا مقالك فقد ولى زمن وأد الكلمة وكتم الحريات بعد ان انفتح الفضاء على مصراعيه ، فالويل للطغاة من صرخات المقهورين امام سياط الطغاة والمستبدين.

ظللنا نقول لهم إن المبادئ لا تتجزأ ونذكرهم بصرخة الفاروق عمر بن الخطاب وهو ينتهر ابن الاكرمين بقوله : (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا)

ما حدث لك اخي ضياء حدث مثله لكثيرين ، وما ادل على ذلك مما اصاب الاستاذ الصادق الرزيقي بالرغم من انه يشغل منصب رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين ورئيس اتحاد الصحفيين الافارقة ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، لكن لجنة التمكين والاستبداد ابت الا ان تطارده حتى غادر البلاد ولم تشفع له نداءات وادانات الاتحاد الدولي للصحفيين وغيره من المنظمات الحقوقية. لذلك ، لا غرو ان تمتلئ السجون والمعتقلات من خاطفي الثورة واعداء الحريات الذين سقطوا ورب الكعبة في تناس عجيب لحقيقة ان الايام دول وان السلطة لو دامت لغيرهم لما وصلت اليهم وان فجر الحرية قد اطل ولكنهم لا يزالون في سكرتهم يعمهون.

صحيفة الانتباهة