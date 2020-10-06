قرارات مهمة لمجلس الأمن والدفاع على خلفية الأوضاع الامنية

ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع بحضور د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت على خلفية الأوضاع الأمنية بالبلاد خاصة الأوضاع في شرق السودان وتداعياتها على الأمن الوطني والاقتصاد القومي .

وفي مستهل الجلسة ترحم الاجتماع على روح الشهيد ملازم أول شرطة بدوي يوسف عبدالله والذي أستشهد في أحداث هيا بشرق السودان.

وأوضح اللواء م يس إبراهيم يس وزير الدفاع في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش الأحداث في الشرق وتلقى تنويرا أمنيا من الأجهزة المختصة ، مبينا أن الاجتماع أمن على أن شرق السودان يعاني من مشكلات متجذرة، لافتاََ إلى أن حلها لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي أتبعت.

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وقال اللواء م يس إن المجلس إتخذ قرارات واضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والإعتصام على أن لا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.

وأضاف وزير الدفاع وفق ( سونا ) أن المجلس أمن على تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، كما قرر تكوين لجنة تحضيرية برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان بشأن إتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراَ

وقال اللواء م يس إن الاجتماع إستعرض أيضا قضايا معاش الناس بالبلاد وشكل عدداَ من اللجان لمتابعة قضية تحسين معاش الناس خلال الفترة القليلة القادمة.