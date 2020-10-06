توفير محاليل وريدية تكفي البلاد ثلاثة اشهر

اعلنت لجنة صيادلة السودان المركزية عن توفير عدد مقدر من المحاليل الوريدية تكفـي حوجة البلاد لمدة 3 أشهر وهى متوفرة لدى جميع صيدليـات الإمدادات الطبية والتي تعمل على مدار الساعة.وذلك بحسب العربية _ السودان . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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