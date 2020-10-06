محمد الأمين يلغي حفل “الخميس” ويطالب برد قيمة التذاكر لأصحابها

ألغى الفنان محمد الأمين الحفل المزمع قيامه الخميس المقبل والذي أعلن عنه متعهد الحفلات الشهير إبراهيم سليم بعد الحفل الأخير الذي شهده نادي الضباط.
وجاء رفض الموسيقار الأمين بعدم إحياء حفل الخميس القادم لعدم التزام متعهد الحفل شلضم بإرشادات الكورونا المتمثلة في التباعد الاجتماعي على حد قوله، مؤكداً أنه سيحدد موعداً آخر للحفل سيعلن عنه لاحقاً وطالب شلضم بإرجاع قيمة التذاكر التي باعها لأصحابها.
وبحسب صحيفة السوداني، أن متعهد الحفل شلضم كان قد أعلن عن أن الخميس القادم موعد حفل آخر للموسيقار محمد الأمين بسبب عدم تمكن الكثيرين من دخول الحفل السابق بسبب الازدحام ونفاد التذاكر وقام ببيع تذاكر الحفل القادم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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