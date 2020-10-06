وصول طائرة مساعدات من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، طائرة إغاثة مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن الجسر الجوي الإماراتي وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعلى متنها (100) طن من مواد الإغاثة العاجلة.

ورافق الطائرة وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة صالح زاهر صالح مدير المؤسسة وعضوية صالح علي عبدالرحمن مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤسسة لتقديم المساعدات اللازمة لمتضرري الفيضانات في المناطق المتأثرة بالبلاد.

وكان في إستقبال الطائرة لدي وصولها إلى مطار الخرطوم سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات بالخرطوم والسيد عزالدين الصافي مفوض عام مفوضية الأمان الإجتماعي وخفض الفقر والسفير محي الدين سالم مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية والدكتور أحمد البشير ابراهيم مفوض عام العون الانساني في السودان.

Advertisements

وقال السفير حمد الجنيبي في تصريحات صحفية بالمطار إن هذه الطائرة تاتي إستكمالاً للجسر الجوي الإماراتي لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين من السيول والفيضانات، مشيراً إلى أن الجمعيات الإماراتية تبدي رغبة وإستعدادا كبيرا للمشاركة في الجسر الجوي الإماراتي حيث وصلت حتي اليوم (9) طائرات إماراتية مؤكداً وقوف الإمارات وقيادتها الكريمة مع الشعب السوداني الشقيق.

من جانبه قدم السفير محي الدين سالم رئيس لجنة الطواراىء والكوراث بوزارة الخارجية السودانية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشيراً إلى أن أهل الامارات أهل كرم وخير يتقاسمونه مع أهل السودان متمنياً أن تتواصل الاخوة بين الشعبين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)