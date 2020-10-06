هلال التبلدي يشكو مريخ السلاطين ويتهمه بـ”خرق” لوائح الدوري

دفع نادي الهلال الأبيض بشكوى ضد فريق المريخ الفاشر، تتعلق بخرق الأخير إحدى المواد في لائحة المسابقة، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين “الخميس” الماضي، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن الأسبوع (13) من القسم الثاني لمسابقة الدوري.
وتفيد المتابعات بحسب صحيفة المواكب، أن الهلال الأبيض قدم شكوى ضد المريخ الفاشر يتهمه بعدم الالتزام بإشراك لاعب تحت سن (20) في كل مباريات مسابقة الدوري الممتاز، وفقاً للائحة التي وضعها اتحاد الكرة بواسطة لجنة المسابقة.
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