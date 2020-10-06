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الشرطة تعثر على مواطن مقتولاً ومقيداً بالحبال جوار شارع الأسفلت

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Samira Yousif 0 تبليغ

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عثرت شرطة الكلاكلة على جثمان أحد الشباب مقتولاً ومكبلاً بالحبال بجوار شارع الاسفلت بمنطقة الشقيلاب على طريق جبل الأولياء، وبحضور شرطة مسرح الجريمة والأدلة تم تطويق منطقة الجريمة مع اتخاذ كافة الاجراءات الفنية حيال جثمان القتيل الذي تعرض للضرب مما أدى لوفاته متأثراً باصابته من جراء الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المتهمين.

 

وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ بقسم شرطة الكلاكلة وباورنيك “8” تم نقل جثمان الشاب القتيل لمشرحة بشائر بالخرطوم فيما تسعى شرطة وشعبة مباحث الكلاكلة بجمع الخيوط الدقيقة والتحريات اللازمة للوصول والقاء القبض على المتهمين بمشاركة الكلاب البوليسية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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