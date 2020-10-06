في تطور مفاجئ.. رئيس الاتحاد يوافق على “لجنة تطبيع” للمريخ والأعضاء يرفضون

في تطور مفاجئ وافق رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد، على تعيين لجنة تطبيع لإدارة المريخ خلال الفترة القادمة، إلا أنه وضع نظير ذلك بعض الشروط، ووفقاً لمصادر، فإن رئيس الاتحاد كمال شداد، أعلن الموافقة على تشكيل لجنة تطبيع للمريخ، إلا أنه اشترط الحصول على موافقة الطرف الثاني وهو مجلس إدارة النادي والداعمين له حتى تكون اللجنة القادمة بالتوافق بين كل الأطراف، قاطعاً في الوقت ذاته بأنه لن يتراجع عن الخطاب الصادر من شخصه بالموافقة على قيام الجمعية العمومية الماضية.

واعتذر شداد عن الحضور للاجتماع الذي كان مقرراً له أمس “الاثنين” بحسب صحيفة المواكب، لمناقشة الأزمة الإدارية بالمريخ وذلك نسبة لوفاة الرمز المعروف مولانا أحمد حسب الرسول بدر، وبالمقابل، تمسك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام وعلى رأسهم نواب الرئيس بموقفهم الرافض لقيام الجمعية العمومية بالمريخ التي جرت في الثالث من أكتوبر الحالي.

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وأكد أعضاء مجلس الإدارة أنه وحال عدم تنفيذ القانون، وتشكيل لجنة تطبيع لإدارة المريخ في ظل وضعيته الحالية ونهاية فترة مجلسه المنتخب فإنه سيتم اللجوء إلى اجتماع مجلس الإدارة في 21 أكتوبر الجاري وذلك من أجل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأزمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)