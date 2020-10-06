(الزهايمر) يغدر بفنان كبير

أصيب فنان كبير له اسهاماته الفنية المقدرة في مسيرة الأغنية السودانية، بمرض (الزهايمر) الذي داهمه منذ فترة بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً، وصار الفنان لا يتمكن من معرفة أفراد أسرته أو معارفه ولا يتذكر شئ من ماضيه الفني العريق بحسب صحيفة المواكب. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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