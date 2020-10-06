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انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بانقلاب 89 من جلسة اليوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين بانقلاب الإنقاذ 89 من جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الثلاثاء، اعتراضاً على تلاوة النائب العام لخطبة الاتهام والقاضي بقرار مواصلة سماع الخطبة.

 

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ورفضت هيئة الدفاع عن المتهمين بانقلاب 1989، تلاوة النائب العام لخطبة الاتهام بحجة أنه كان خصماً للمتهمين قبل تعيينه في المنصب.

 

وبحسب صحيفة السوداني، أنه قد تم تحويل جلسات المحاكمة بالفعل إلى قاعة تدريب ضباط الشرطة بعد اعتذار قاعة الصداقة عن استضافة الجلسات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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