مصدر ماشية: نترقب نتائج تحقيق إرجاع بواخر الصادر

أكد نائب رئيس شعبة مصدري الماشية سليم صلاح، أن سبب إرجاع شحنات الماشية من قبل السلطات السعودية، مرتبط بنقص المناعة المحددة بـنسبة 30%.
وقال إن كثيراً من المصدرين يرجحون ارتباط الإرجاع بنوع الفاكسين المستخدم في حقنها، رغم وجود رأي مختلف لوزارة الثروة الحيوانية، لافتاً لضرورة تغيير نوع الفاكسينات واستيرادها من دولة جنوب افريقيا، وأضاف: أمر البواخر مرتبط بقرار السلطات السعودية، لافتاً لإنزال باخرتي (الريان، والبركة 8) مؤخراً ، مشدداً، على ضرورة تدريب العاملين على طرق التحقين، وحفظ المصل في درجة حرارة معينة، ومواقيت حقن الحيوان، مشيراً بحسب صحيفة السوداني إلى إن أمر إرجاع شحنات الصادر تتسبب في خسائر وأضرار بالغة للمصدرين، دون حصولهم على تعويض من أي جهة، إضافة إلى أنهم يترقبون معرفة تقرير لجنة تقصي الحقائق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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