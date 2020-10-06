سرقة موسيقار بطريقة (الآكشن)

تعرض الموسيقار عثمان النور لحادث سرقة بمنطقة بانت بمدينة أم درمان، فقد على إثرها هاتفه الجوال الثمين. وكشف عثمان أن السرقة تمت بطريقة غريبة تشبه أفلام الآكشن الأمريكية وذلك أثناء جلوسه على مقعد بجوار النافذة لحافلة ركاب متوقفة لتمتلئ بالركاب ليتفاجأ بإثنين شباب يقودان دراجة نارية وتمكن أحدهم من إدخال يده عبر النافذة وقبل أن يستوعب الموقف فر الإثنان بسرعة شديدة ولم يتمكن أحد من اللحاق بالموتسيكل بحسب صحيفة المواكب. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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