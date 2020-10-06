تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربة سودانية قدمت فاصل من الرقص الإستعراضي مع عدد من الأطفال الذين كانوا يتواجدون بالقرب منها وذلك أثناء إحيائها لأحدي حفلاتها الغنائية.
وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد أنتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المطربة والطريقة التي كانت ترقص بها ،مما جعل عدد منهم يعلقون قائلين (القونات ديل وين اهلهم ،ماشايفنهم بعملوا في شنو، ولاعشان جايبين ليهم القروش بخلوهم على كيفهم).فيما قال البعض الآخر إن مايقمن به بعض المطربات يعتبر حرية شخصية ولايحق لأي شخص التدخل فيما لايعنيه.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو :مطربة سودانية تقدم فاصل من الرقص الاستعراضي ورواد مواقع التواصل يقولون(ديل أهلهم ماشايفنهم ولاعشان جايبين ليهم القروش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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