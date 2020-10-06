ورشة صادرات الماشية السودانية وخارطة الحلول السبت المقبل

تنظم الغرفة القومية للمصدرين فى الساعة العاشرة من صباح السبت القادم ورشة عمل بعنوان (صادرات الماشية السودانية وخارطة الحلول) ببرج اتحاد الغرف التجارية.

وتستهدف الورشة ترقية صادرات الماشية ومعالجة الأزمات التى تواجه تصديرها بالاضافة إلى استنفار كل القطاعات المرتبطة بصادرات الماشية من خلال تقديم عدد من الأوراق التى تناقش كل المطلوبات لمعالجة الأسباب فى تدهور وتراجع صادرات الماشية.

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وذلك بحسب (سونا)، لوضع الحلول من قبل القطاعين العام والخاص تمشياً مع ما جاء فى مطلوبات الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)