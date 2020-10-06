اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ورشة صادرات الماشية السودانية وخارطة الحلول السبت المقبل

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

تنظم الغرفة القومية للمصدرين فى الساعة العاشرة من صباح السبت القادم ورشة عمل بعنوان (صادرات الماشية السودانية وخارطة الحلول) ببرج اتحاد الغرف التجارية.

 

وتستهدف الورشة ترقية صادرات الماشية ومعالجة الأزمات التى تواجه تصديرها بالاضافة إلى استنفار كل القطاعات المرتبطة بصادرات الماشية من خلال تقديم عدد من الأوراق التى تناقش كل المطلوبات لمعالجة الأسباب فى تدهور وتراجع صادرات الماشية.

Advertisements

 

وذلك بحسب (سونا)، لوضع الحلول من قبل القطاعين العام والخاص تمشياً مع ما جاء فى مطلوبات الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الدولة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة صادرات الماشية السودانية وخارطة الحلول السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا