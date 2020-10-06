حل لجنة تنظيم البواخر وإلغاء نظام (المداورة) في الشحن

ابلغت مصادر مطلعة بصدور قرار بحل لجنة تنظيم البواخر ، وقالت ان اللجنة ظلت تتبع نظام (المداورة) في الشحن.

واوضحت المصادر، انه اصبح من حق أي مصدر اختيار الباخرة المناسبة لصادره، باتفاق بين الجانبين يحفظ كل حقوق طرف، واضافت: منح المصدرين حق اختيار الباخرة وسعر النولون ، لانه يحقق التنافسية بين الشركات ويتيح عروض افضل للمصدرين.

وشددت المصادر، على ان نظام المداورة في البواخر ظل أحد معوقات الصادر حاليا ، واشارت الى ان هناك مصدرين تعرضوا لخسائر فادحة خلال الفترة الماضي ، بسبب مواصفات البواخر وطريقة تشغيلها، ولم يتم تعويض عن تلك الأضرار.

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وأكد امين عام شعبة مصدري الماشية الحية علاء الدين محمد نورالدين، على صدور قرار بحل لجنة تنظيم البواخر، وقال ان هناك مطالبة من قبل معظم المصدرين بحل هذه اللجنة، وشدد على ان القرار يحقق مبدأ التنافسية بين شركات النقل والمحافظة على اسعار النولون (معقولة) ، والتحفيز على تجويد عملها، كذلك الالتزام بمواصفات بواخر شحن المواشي من توفير( للاكلات والشابات، والتهوية).

من جهة أخرى، اكدت المصادر بحسب صحيفة السوداني، توقف عمل بميناء سواكن ، نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة، وذكرت (لم تكن هناك عمليات شحن مواشي امس حتى تتأثر )، ولافت الى وجود حوالي ٥٠ الف رأس بالمحجر، وتوقعت ان يتواصل عمل الصادر اليوم.

ويشار الى ان الفترة الماضية، شهدت حالة (شد وجذب) بين المصدرين ولجنة البواخر ، وتم تعليق عمليات شحن صادر الماشية الحية للسعودية مرتين، بسبب اصرار لجنة تنظيم البواخر على نظام (المداورة) في عمليات شحن صادر الماشية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)