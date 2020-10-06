الشرطة تحبط محاولة إغتيال ضابط مخابرات أجنبي وتلاحق دبلوماسيين

كشفت معلومات دقيقة تحصلت عليها مصادر عن إحباط محاولة اغتيال ضابط مخابرات ملحق أجنبي بسفارة جنوب أفريقيا في الخرطوم، خطط لها دبلوماسي من جنسيته ينتمي لسفارته.

وتلاحق الشرطة السودانية الدبلوماسي وزوجته نائبة سفير دولة جنوب أفريقيا عبر وزارة الخارجية، للتحقيق معهما بشأن التخطيط لمحاولة اغتيال الملحق الأمني بسفارتهما في الخرطوم.

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وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني، إن التحقيقات التي خاضتها إدارة التحقيق والمتابعة بمباحث ولاية الخرطوم، مع المتهمين في جريمتي قتل فتاتي (شقة حي الرياض) أسفرت عن وجود تحريض من زوج نائبة السفير للمتهمين على إغتيال الملحق الأمني بسفارته مقابل (50) ألف دولار، وطلب من سائقه الأجنبي (المتهم الأول) تنفيذ عمليات قتل مسبقة تدريباً لاغتيال الضابط، لتأكيد مهارته في القتل الغامض، إذ نفذ المتهم وصديقه طالب طب جريمتي قتل الفتاتين داخل شقة الدبلوماسي بحي الرياض.

واكتشفت الشرطة في العاشر من يناير الماضي جريمة الشقة بعد العثور على جثة إحدى الضحيتين مقطعة داخل جوال بحي ناصر، وأقرا المتهمان بقتل الثانية وإلقاء جثتها داخل كيس بلاستيك في حي مايو جنوب الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)