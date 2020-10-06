مظاهرات في أم درمان بسبب الخبز والمياه

خرج محتجون بمنطقة أم درمان العرضة والعباسية حي العمدة احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب لثلاثة أشهر، وأغلق المحتجون مسار الطريق المؤدي من وإلى جسر ود البشير، وأحرقوا إطارات السيارات وقاموا بتتريس الطريق ما تسبب في اختناقات مرورية حادة.
وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وندرة الخبز والمحروقات مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، وحمل المتظاهرون لافتات تنادي بإصلاح وإقالة وزير الصناعة مدني عباس مدني.
وفي السياق ذاته بحسب صحيفة السوداني الدولية، في منطقة أم درمان الشقلة والصالحة أضرم المتظاهرون النيران في إطارات السيارات وأغلقوا مسار الشقلة صالحة المؤدي إلى غرب أم درمان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وندرة الخبز وانقطاع المياه لفترة طويلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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