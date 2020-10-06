شاهد بالفيديو :أغنيات الحقيبة تعود من جديد والشباب يستخدمون (الحلة) كآلة للعزف

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يدندون بإحدى أغنيات الحقيبة أثناء ذهابهم برحلة للبحر عبر المركب ،ولعل مالفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الشاب الذي كان يقوم بطرق (الحلة) طرباً بكلمات الأغنية التي انداح معها محاولاً توصيل الأغنية للجمهور بطريقة سلسلة تنال قبولهم.

وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد كان الشباب يؤدون الأغنية بطريقة نالت إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل بجانب تعليقاتهم التي أوضحت مدى إجادة هؤلاء الشباب للأغنية .

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بينما علق البعض الآخر قائلين (أصبتم الهدف واستطعتم أن تدخلو قلوبنا على الرغم من عدم توفر الإمكانيات التي تساعدكم على تقديم الأغنية بطريقة أفضل).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)