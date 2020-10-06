مركز الملك سلمان يرسل إغاثة لمدينة طوكر

وصلت شاحنات مركز الملك سلمان للإغاثة لمدينة طوكر، وحملت الشاحنات (1500) سلة ليرتفع عدد السلال بحسب صحيفة السوداني، إلى (2500) سلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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