شاهد بالصور : ضبط مصنع عشوائي لمعالجة مخلفات التعدين بـ(الكدرو)

ضبطت مباحث شرطة التعدين، مصنعاً عشوائياً لمعالجة مخلفات “التعدين” في مزرعة بضاحية (الكدرو) شمال بحري، وألقت القبض على (٣) أشخاص داخل المزرعة التي يوجد بها مصنع لمعالجة مخلفات التعدين بصورة غير شرعية وغير قانونية.

ووجّه وكيل قطاع التعدين د. محمد يحيى عبد الجليل، شرطة التعدين والإدارة القانونية بقطاع التعدين باتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، والإسراع في مُصادرة مخلفات التعدين التي ضُبطت في المُداهمة.

وأكد الوكيل في تصريح صحفي عقب المُداهمة الاثنين بحسب صحيفة السوداني، على توقيع أقسى العقوبات على من يعبثون بصحة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة، من خلال معالجة تلك المخلفات التي تحمل مواد ضارة بالبيئة ومُعالجتها وسط المزارع ومخازن المنتجات الزراعية.

وكشفت المعلومات التي توافرت لمباحث التعدين أن كمية المخلفات التي تم ضبطها تم جلبها من أسواق التعدين بولاية غرب كردفان ورحلت بواسطة عربة (دفار)،

وأشارت المعلومات إلى أن المصنع يعمل منذ فترة طويلة ما يدل على أنه تمت فيه مُعالجة كميات من الخام بواسطة مواد كيميائية مثل السيانيد والتي لا يتم استخدامها إلا وفقاً لشروط وضوابط وعلم الوفد الذي وقف على الضبطية أن المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المخلفات يتم توفيرها بواسطة مصنع (شنق دا) الصيني، الذي وجهت رئاسة قطاع التعدين بوقفه في وقت لاحق, إلا أنه لم يلتزم بالشروط.

وداهم الوفد، المصنع نهار الاثنين، ووجه بإغلاقه فوراً ووضع حراسة عليه وحصر كمية المواد الكيميائية الموجودة به يُذكر أن المزرعة التي تتم فيها معالجة مخلفات التعدين تتواجد بالقرب من مزارع لتربية المواشي (أبقار) ومزارع أخرى لزراعة أعلاف الماشية ومخزن لتخزين البصل والذي تعرض جزءٌ منه للتلف بسبب المواد المستخدمة في معالجة مخلفات التعدين.