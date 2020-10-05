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الإثنين 5 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية.
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى فى رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان للتخفيف من آثار السيول فى المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان.
ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقاً لقواعد التشغيل بعد تركيبها ، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضرراً من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى .
يأتى إرسال تلك المخابز النصف آلية الميدانية للمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مصر ترسل الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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