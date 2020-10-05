عاجل.. مصر ترسل الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز إلى السودان

الإثنين 5 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية.



أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلى الميدانى فى رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان للتخفيف من آثار السيول فى المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان.

ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقاً لقواعد التشغيل بعد تركيبها ، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضرراً من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى .

يأتى إرسال تلك المخابز النصف آلية الميدانية للمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان.