مياه الخرطوم: توقف جزئي لمحطة مياه سوبا

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف جزئي لمحطة مياه سوبا إثر عطل طارئ بمضخات الماء الخام.

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وأبان مدير عام الهيئة مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد في تعميم صحفي اليوم “السبت” بحسب (سونا)، أن المحطة توقفت لعطل طارئ وتعمل حالياً بنسبة 50%، مشيراً إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ (68) ألف متر مكعب في اليوم مقسمة ما بين الشبكة (34) ألف متر مكعب لمناطق الطائف، المعمورة، الجريف غرب و(34) ألف متر مكعب لمحطة مياه الصحافة لإعادة توزيعها إلى مناطق الصحافة، جبرة، الامتداد، عد حسين، السلمة، الأزهري، أبو آدم والكلاكلات منوها إلى تأثر المناطق المذكورة بشح المياه جراء العطل.

وأوضح أن خطوات حثيثة تبذل حاليا لإصلاح وصيانة العطل خلال الساعات القادمة، معربا عن اعتذاره لمستهلكي المياه في المناطق المتأثرة جراء ما يحدث لهم من مضايقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)