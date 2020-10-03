قطر تدعو لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

أكدت دولة قطر موقفها الثابت والمبدئي تجاه دعم وحدة واستقرار وسيادة السودان وحق الشعب السوداني الشقيق في انجاز تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة وتحقيق التنمية في جميع المجالات.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير الخبير المستقل المعني بالسودان.

وقال المنصوري بحسب (سونا)، ” نرحب بعقد هذا الحوار التفاعلي المعزز، ونأمل أن يسهم في مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالسودان”.

وثمن التطورات الايجابية التي حدثت بالسودان بتوقيع الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة على اتفاق السلام بجوبا، وقال نتطلع إلى انضمام بقية الفصائل إلى عملية السلام، مما من شأنه أن يقود إلى تحقيق سلام دائم وعادل في جميع ربوع البلاد”.

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وتابع “أيضاً نلاحظ التحديات التي أوردها الخبير المستقل في تقريره لا سيما تلك المتعلقة بالتأثير السلبي لاستمرار تصنيف السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وندعو من هذا المقام إلى إزالة اسم السودان من هذه القائمة، وذلك لتيسير جهوده لتجاوز العقبات التي تواجهه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه”.

وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ” نجدد دعوتنا وحثنا لمجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي على تقديم الدعم الفني اللازم لبناء وتعزيز قدرات حقوق الإنسان بالسودان، مع أهمية الأخذ في الاعتبار بالأولويات الرئيسية لحكومة السودان، واحتياجاتها، والتزاماتها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)