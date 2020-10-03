تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بمحاولة التغني في إحدي الحفلات. وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد اندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأصوات التي كان يخرجها الشاب والتي توضح مدى اندماجه مع الإيقاع، فيما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ذلك الشاب ربما لديه أحاسيس حاول ايصالها للآخرين من خلال ذلك الحفل. Advertisements من جانبهم علق آخرون على الفيديو المتداول قائلين(كل الناس عايزين يبقوا فنانين،ناس تحب التقليد في أي شي) الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : شاب يفاجئ الحضور بأصوات غريبة وغير مفهومة بمحاولته تقديم فاصل غنائي ويشعل منصات مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.