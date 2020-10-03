(7) مليار جنيه لضحايا السيول والفيضانات

وسط حضور حاشد ومقدر أقام فندق السلام الخرطوم “روتانا سابقاً” (الخميس)، حفلاً خيرياً لدعم المتضررين من السيول والفيضانات. شرف الحفل عدد مقدر من الجهات الحكومية والخاصة.

وشهد تدفقات كبيرة من التبرعات من شركات كبيرة مثل شركة زين ومجموعة دال وبنك الخرطوم والخطوط التركية وغيرها وصلت إلى (7) مليار جنيه.

وشارك في الحفل عدد من الفنانين في مقدمتهم عاصم البنا، سميرة دنيا، مهاب عثمان وطلال الساتة. وتم اختيار جمعية نفير الخيرية لتقوم بتوصيل المعينات لما لهم من معلومات واحصائيات عن أوضاع المتضررين في كل السودان.

وليد زكريا ممثل ملاك فندق السلام والجاليات السورية والأردنية واللبنانية قدموا دعماً سخياً بالإضافة إلى تبرعات من شخصيات من جنوب السودان.

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كما قامت شركة زين بطرح مزادات لأرقام مميزة من الشركة حصدت مبالغ مقدرة.

وقال المدير العام للفندق عدنان ديوب بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن تنظيمهم للحفل جاء في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الشعب السوداني الطيب.

وكشف عن جمع ملايين الجنيهات لمساعدة المتأثرين بالمناطق المنكوبة في ولاية الخرطوم. وعد عدنان، ما قدموه من دعم سخي جزءاً قليلاً من رد الجميل. وأضاف: “نحن نعتبر أنفسنا سودانيين، وهذا واجبنا تجاه الشعب السوداني الجميل، فقد كان من الضروري مساعدة المتضررين، وهذا أقل ما يمكن عمله”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)