مدير عام الشرطة يصل ولاية كسلا لاحتواء أزمة مكتومة

وصل اليوم “السبت” إلى كسلا مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ. وطبقاً لمصادر، وصل عز الدين الشيخ بحسب صحيفة السوداني، للوقوف على الأوضاع بالولاية واحتواء توترات أمنية شهدتها الولاية مؤخراً عقب تعيينات وإقالات أجراها والي ولاية كسلا صالح عمار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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