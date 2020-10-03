ناهد قرناص تكتب: حدو ..وين ؟

فيديوهات متداولة لزيجات ..ومناسبات سعيدة ..تغني فيها مغنيات تسيدن الساحة هذه الايام وتربعن على عرش (العدادات) ..اللهم لا حسد..الفيديو يظهر فيه رجال عدول ممكن يثبتوا هلال رمضان ..هؤلاء الرجال يأتي احدهم ويقف امام المغنية ومن ثم يفك لستك القروش ..وتهبط الاوراق النقدية على رأسها مدرارا ..فيسارع نفر من حولها لجمعها ..وهذا ما يسمى عرفا (بالنقطة)..والنقطه لا سقف لها ..وقد قيل ان احدى المغنيات قد بلغت نقطتها اربعة مليار جنيه في ليلة واحدة ..وليس في الشهر على حد قول الزعيم.

مرة اخرى نقول اللهم لا حسد ..عينا باردة ..والحق يقال ان المغنية لا تضرب أحدا على يده عشان يجي يرمي فلوسه في الأرض ..لذلك هي غير معنية بهذا المقال ..انما الحديث موجه لهؤلاء الذين يبعثرون اموالهم بلا مبالاة ..القروش دي لقيتوها ساهلة كدا؟ كلمونا عشان نمشي مكان القروش دي !! تذكرت انني قبل سنوات كنت اتابع برنامجا لفتاة امريكية تعنى بالطبخ الصحي وتقدم وصفات له ..ذات يوم ذكرت انها ستغيب عن الشاشة لمدة شهر ..وبالتالي برنامجها كذلك ..غيابها بسبب الزواج وسفرها لقضاء شهر العسل ..بعد ذلك قالت الجملة التي جعلتني اتسمر في مكاني (اشكر كل اصدقائي الذين يريدون ارسال هدايا لي بمناسبة الزواج ..واطلب منهم رجاء ..عدم شراء اي هدية لي ..بدلا عن ذلك الرجاء التبرع بقيمة الهدية لحساب هذه الجمعية ) وذكرت اسم الجمعية وعنوانها ورقم حسابها ..والجمعية منظمة طوعية تهتم باطفال التوحد.

من منا فكر في هذا الامر من قبل ؟ ان يستصحب الآخرين في سعادته ؟ كنت قد كتبت في مقال سابق عن البذخ الذي يحدث في بيوت المناسبات واهدار الاموال والاكل ..تفاوتت الردود لكن احداهن كتبت لي قائلة (القادر بيسوي ) ..والمقولة صحيحة ..لو عندك قروش لا احد يستطيع ان يملي عليك كيف تنفق اموالك ..لكن هل فكر احدنا حين ينفق ماله .. في ذلك الذي لا يملك شيئا ؟ اؤلئك الذين سيتابعون هذا التبذير ورمي الاوراق النقدية على الأرض وهم في امس الحوجة للقليل منها ؟ هل خطر على بال احدنا في عدد المشروعات الخيرية التي يمكن عملها من (قروش النقطة) ؟ ..كم بئر ماء ؟ كم مركز صحي ؟ كم مركز ايواء ؟ ..

عندما تراكمت على فيديوهات النقطة …تمنيت لو كان الامر بيدي واستطعت عمل قانون يحدد النقطة ويعاقب كل من يتجاوز سقفها ..وتخضع بعدها لضريبة الدخل الشخصي ..بس فالحين فينا نحن الموظفون في الارض ..يستقطعوا 10% من اي حافز ..والمرتب كله على حوافزه والاجر الاضافي و(السلطه والمقبلات)..يصرفها احدهم في فكة لستك واحدة على راس مغنية في لحظة طرب.

ممارسات كهذه ..كيف يمكن معالجتها ؟ اذا لم نقرر انا وانت ايقافها عند حد معين ؟ ليست لدي فكرة محددة ..لكن الذين يحدث في المناسبات الاجتماعية ..قطار يسير بنا نحن الهاوية بسرعة مخيفة ..وكل مرة الفنيات بتكتر ..والعواقب ستكون وخيمة ..وغير متوقعة ..مثل تلك الطفلة التي مازحتها وهي تغني (عايزة تبقي فنانة بعدين ؟) ..هزت رأسها نافية وقالت (عايزة ابقى لقاطة ) ..لقاطة ؟ ودي كمان بتعمل شنو ؟ ..ردت بثقة ( بتلقط القروش لما يجدعوها الرجال ) ..

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صحيفة الجريدة