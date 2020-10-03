تجمع المهنيين السودانيين يطالب رئيس الوزراء بإعفاء والي كسلا

طالب تجمع المهنيين السودانيين بولاية كسلا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإقالة والي كسلا صالح عمار فوراً على خلفية قراره الأخير القاضي بإقالة عدد من مدراء العموم بالوزارات دون المشورة مع الحاضنة السياسية تحت ذريعة الجندرية والكفاءات، ووصف ما تم ممارسته لا تمت لروح ثورة ديسمبر المجيدة وعظمة تضحياتها بصلة.

وقال التجمع في بيان بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن انفراد صالح بهذا القرار يبين عدم حرصه على استقرار الولاية ويؤكد عدم أهليته كوال لها، عليه ندعو حكومة الثورة بإقالته حسماً للعبث بالثورة ونطالب كافة القوة الثورية للوقوف والعمل الجاد والسريع لتنفيذ هذه الإقالة فوراً دون تردد والإسراع في تعيين والٍ ثوري يعمل على استكمال هياكل الحكم المدني بالولاية بشروط الثورة، الأمر الذي سيعجل باستقرار الولاية وتماسك نسيجها الاجتماعي.

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وأضاف البيان كان قرار تعيين أمين عام حكومة كسلا بواسطة رئيس الوزراء قراراً حكيماً كبداية لتجاوز الأزمة التي مرت بها الولاية والتي كادت أن تعصف بالسلم الاجتماعي، الأمر الذي يؤكد بأن مجلس الوزراء الموقر لم يحسم ملف والي الولاية المدني وأن إجراءات تسليم صالح عمار لمهامه ومسؤولياته كوالٍ لم تتم بعد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)