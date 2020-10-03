(14) حالة إصابة يومياً و(59) ألف إصابة بالأيدز بالبلاد

كشف رئيس الجمعية السودانية لرعاية المتعايشيت مع فيروس الأيدز بولاية الخرطوم فتح الرحمن المبزع ان السودان يعد ثالث دولة حسب آخر احصائية عالمية للعام 2019 في تزايد اعداد الإصابات بفيروس الأيدز تتقدمه دولتا باكستان وايران بمعدل إصابة بلغت “0.24%”.

وأكد المبزع ان عدد حالات الاصابة بفيروس الأيدز للعام الماضي بلغ “5.200” بمعدل “14” حالة اصابة يومياً، ونوه الى ان عدد الوفيات للعام الماضي بلغ “2.400” حالة وفاة، مشيراً بحسب صحيفة السوداني الى ان اجمالي عدد اصابات الأيدز بالبلاد وصلت “59” ألف اصابة منها “29” ألف اصابة للرجال، و”26″ ألف إصابة للنساء و”4.200 إصابة للأطفال .

وأكد ان عدد من يتلقون العلاج بمراكز الأيدز بالعاصمة والولايات “11” الف مصاب، وطالب جهات الاختصاص بالاهتمام بقضايا مصابي الأيدز، وتوعية المجتمع بخطورة المرض وكيفية التعامل معه تفادياً للوقوع في فخ شبكات الاحتيال التي تدعي علاجه، واوضح المبزع بحسب صحيفة السوداني، ان نسبة العلاج لفيروس الأيدز صفرية ولا يوجد علاج للمصابين نهائياً، لافتاً الى انقطاع عدد كبير من المصابين عن المراكز وهرولتهم نحو شبكات العلاج بالاعشاب ومراكزها بالخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)