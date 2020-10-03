الفريق ياسر العطا رئيساً لمجلس السيادة

أكدت مصادر مطلعة بمجلس السيادة، أنه وفق البروتكول فإن الفريق ياسر العطا يتولى مهام رئيس مجلس السيادة في غياب رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، وكذلك نائبه الأول الفريق أول حميدتي، بالإضافة إلى الفريق الكباشي.

وكان العطا بحسب صحيفة السوداني الدولية، في وداع رئيس مجلس السيادة ظهر أمس بمطار الخرطوم متوجهاً إلى جوبا لحضور مراسم التوقيع النهائية لاتفاق السلام الشامل بين الحكومة ومكونات الجبهة الثورية السودانية.

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ويرافقه رئيس مجلس السيادة إلى جوبا، عضوتا مجلس السيادة الأستاذة عائشة موسى السعيد والأستاذة رجاء نيكولا، ومدير المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ووالي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن وراق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365