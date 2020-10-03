رئيس الوزراء: الحكومة جاهزة لاستقبال قيادات الجبهة الثورية

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي جاهزية الحكومة لاستقبال قيادات الجبهة الثورية بالبلاد بعد توقيع اتفاق السلام.

جاء ذلك لدى لقائه أمس بمقر إقامته بفندق قراوند بجوبا الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، الذي اوضح في تصريح صحفي أنه أكد لرئيس مجلس الوزراء ان الجبهة الثورية اكملت استعداتها للتوقيع على السلام، واشار الى أن الجبهة الثورية عقب التوقيع على الإتفاق ستتحول الى الداخل بكل قياداتها للعمل سويا مع حكومة الفترة الانتقالية والقوى السياسية بالبلاد من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

وامتدح الهادي جهود رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي في تحقيق السلام، وقال “جئنا لنطمئن رئيس مجلس الوزراء على أن الجبهة الثورية حريصة على تنفيذ اتفاقية السلام التي ستغير الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد” وأضاف رئيس الجبهة الثورية أن رئيس مجلس الوزراء متفائل بقيادات الجبهة الثورية الذين سيشاركون في الحكومة وستتم الاستفادة من علاقاتها الخارجية والدبلوماسية ومع المجتمع الدولي والإقليمي حتى تخرج البلاد من العزلة الدولية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)