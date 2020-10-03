ياسر عرمان: فرصة السلام الحالية غير مسبوقة

اكد الأمين العام للحركة الشعبية – شمال، جناح عقار، ياسر سعيد عرمان، أن الفرصة الحالية لتحقيق السلام الشامل في السودان غير مسبوقة لتوافقها مع ثورة السودان الشعبية.

وقال عرمان في تصريح له، في جوبا، إن السودان ظل يعاني من الحروب منذ الاستقلال وان توافق السلام لم يحدث مع الثورات الشعبية في ثورة أكتوبر ولا في ثورة أبريل، وفي أكتوبر لم تأت الأنانيا إلى السودان كما هو الحال في أبريل حين لم يأتي الراحل جون قرنق إلى السودان حتى حلت دكتاتورية العهد البائد.

واكد عرمان أن فرصة السلام الحالية مختلفة ومغايرة تماما لكل مسار تاريخ السودان وتتجه به إلى معالجة قضايا البناء الوطني والقضايا التي لها امتدادات دولية وإقليمية وستعمل على إصلاح الاقتصاد حتما وإعادة بناء واصلاح الريف السوداني كقطاع منتج وإصلاح العلاقات الخارجية.

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وشدد عرمان بحسب سونا، على قوة الآمال التي تحدوهم في تحقيق السلام الشامل في السودان، مؤمنا على أن ما يحدث في جوبا من استعدادات للتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل له مؤشرات أخرى في تطور وطبيعة العلاقات مع دولة جنوب السودان، كما أن السلام صناعة سودانية خالصة داخل حدود دولتي السودان.

وحول الحركات التي لم تنضم إلى اتفاقية السلام، قال الأمين العام للحركة الشعبية شمال جناح عقار، أن الإتفاقية فتحت أبواب للدخول لكل راغب في السلام، وهذه الفرصة للسلام فرصة تاريخية صنعها شعب السودان، وعلى الكل الرضوخ لرغبة الشعب السوداني لنطوي صفحة الحرب نهائيا ونتجه للبناء الوطني الذي يحتاجه الشعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)