المبعوث الأمريكي يكشف عن اتصالات مع “الحلو” و”نور” حول السلام

كشف المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، عن تواصل مستمر ونقاش بينه وعبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، من أجل الجلوس في طاولة المفاوضات مع الحكومة الانتقالية.

والتقى الوفد الحكومي لمفاوضات السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحضور الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي (عضوا مجلس السيادة)، ووزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث.

وقال بوث في تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب صحيفة الديمقراطي، إن اللقاء كان مثمراً ومفيداً خاصة فيما يتصل بمتابعة تنفيذ الاتفاق وكيفية مساهمة المجتمع الدولي ودوره في هذا الصدد. وأبان أنه سيواصل العمل مع الحكومة من أجل حث الأطراف الأخرى غير الموقعة على اتفاق السلام بغية الوصول إلى سلام شامل وكامل في السودان خلال الفترة الانتقالية.

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وأضاف أنه على اتصال مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز آدم الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، مبيناً أنه تناقش معهما بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعبد العزيز الحلو بأديس أبابا مطلع سبتمبر الماضي، حيث تم التأكيد خلاله على العودة إلى طاولة المفاوضات، وقال بوث أنه لا يزال يواصل مساعيه مع عبد الواحد محمد نور لنفس الغرض.

وفيما يتعلق بملف العقوبات المفروضة على السودان قال إن السودان مازال على قائمة الدول الراعية للإرهاب وأننا نعمل بجد مع الحكومة للوصول لتسوية لهذا الملف”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)