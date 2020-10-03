(حميدتي): الرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل من فوضهم بذلك؟

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أمس الجمعة، أن السودان يرغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعا، وذلك للاستفادة من إمكانياتها المتطورة.

ودعا لمعرفة آراء الشارع السوداني بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، فقال: “الشعب السوداني يقرر بعد استطلاع رأي عام، هذه هي الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوضهم بذلك؟”.

وقال حميدتي، في لقاء مع قناة سودانية 24، من مقر اقامته بجوبا “ إن إسرائيل متطورة، ونحن عايزين نشوف مصلحتنا وين، مضيفا: كل العالم شغال مع إسرائيل، والدول العظمى شغالة مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعة”.

وأضاف: “نحن نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولا خايفين من زول ، عايزين علاقات وليس تطبيع، وماشين في هذا الخط”.

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وتابع: “التطبيع مع إسرائيل الناس مشت فيه، ونحن إسرائيل لا تربطنا معها حدود، وصحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، والشعب الفلسطيني نحن مفترض نقف معه في قضاياه، لكن نحن ما أقرب الآن من الناس العاملين علاقات مع إسرائيل”.

وأوضح: “نحن ما أقرب منهم، إسرائيل لها مع مصر حدود، ونحن ما عندنا حدود، ولها مع الأردن حدود، والأردن بها 3 مليون فلسطيني ويمكن أكثر”.

وقال بحسب صحيفة السوداني: “شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط مع إسرائيل وهذا ما اتضح لنا ونحن نرجو ألا يكون مربوط بالعلاقات مع إسرائيل”.

واستطرد: “نحن ما بنتكلم عن تطبيع، ولكن علاقات، ونحن بنستفيد منها، ودي بتراض وتشاور كل الناس، والناس تشوف مصلحة السودانيين، نحن تعبنا اتحاصرنا كم سنة وكل الشروط أوفينا بها للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)