تجمع المهنيين: إيقاف مسؤولين عن العمل على ذمة مخالفات مالية

اتهمت القيادية في تجمع المهنيين بولاية كسلا رمال عبدالله الحلو والي كسلا صالح عمار بتهميش الحاضنة السياسية في الولاية خاصة المسائل المتصلة بمعايير اختيار قيادات الخدمة المدنية، وأكدت في تصريحات صحافية محدودة وجود تجاوزات مالية وإدارية متنوعة في الولاية ونبهت لفتح بلاغات عديدة ،فضلاً عن إيقاف مسؤولين عن العمل على ذمة تلك المخالفات.

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وبحسب صحيفة الجريدة، انتقدت رمال بشدة قوانين الخدمة المدنية وقالت: إنها ضعيفة وساعدت ضعاف النفوس في التغول على المال العام وأضافت أن قوانين الخدمة المدنية تحتاج إلى تعديلات (حتى تكون رادعة وتحمي المال العام من التغول).

وتحسرت القيادية بتجمع المهنيين في ولاية كسلا على مصير لجنة إزالة التمكين بالولاية ، وقالت إنها لم تؤد القسم عقب صدور قرار تكوينها في عهد الوالي السابق اللواء همد ، فضلاً عن عدم وجود ممثلاً لوزارة المالية فيها ، وزادت (مصير اللجنة أصبح غير معلوم) ، ونبهت لوجود طعون في بعض أعضاء اللجنة لاسيما وأن تكوين اللجنة تم من جسم واحد لقوى الحرية والتغيير في محلية واحدة

وأعربت عن أملها في أن يتم إعادة تكوين اللجنة بصورة يتم فيها مراعاة التمثيل الثوري في جميع المحليات حتى تعبر عن الثورة وتحقق أهدافها ، وشكت رمال التي تشغل في الوقت نفسه منصب أمين المرأة في حزب الأمة القومي بولاية كسلا ضعف تمثيل المرأة بالولاية في مستوى قيادات الخدمة المدنية ، وقالت (هذا أمر مستحق ويجب أن يمنح للمرأة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)