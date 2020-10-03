الصادق المهدي  المكون العسكري غير مفوض للتطبيع مع إسرائيل

شدد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على أن مسألة التطبيع مع إسرائيل مرفوضة جملة وتفصيلاً ، وكشف في الوقت ذاته عن تقدم حزب الأمة باقتراح لتوسيع القانون الجنائي لضمان إيقاع عقوبة جنائية لكل من يسعى لمعارضة المبادئ الوطنية .

وأعلن المهدي عن أن الحزب سيكون جبهة شعبية عريضة تقف ضد التطبيع ، ووصف التطبيع مع إسرائيل بالإستسلام ، وقال رئيس حزب الأمة (لصحيفة الجريدة ) إن إسرائيل دولة عنصرية ، وأضاف:كما أنها تمثل بالنسبة لنا أشياء مرفوضة من حيث المبدأ لجهة أنها دولة تربط بين المواطنة والعقيدة الدينية ، فضلاً عن أنها تقف متحدية للقرارات الدولية والتي من بينها قرار رقم ٢٤٢ حيث لم تنفذه بل تحدته بجانب أنها قررت ضم أراضي محتلة لها، وهذا أمر مرفوض في القانون الدولي حيث يمنع ضم اراضي محتلة للدولة المحتلة ، وأكد أن تلك العوامل مسائل مبدئية بالنسبة للحزب ، وقطع بأن المكون العسكري وأي مكون آخر لا يحق له أن يطبع مع إسرائيل لجهة أن الفترة الانتقالية محكومة بأسس معينة وأردف ،”كل القيادات الموجودة حالياً عسكرية ومدنية غير مفوضة للدخول في مسألة التطبيع مع إسرائيل.

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وأوضح المهدي أن تأييدهم للشراكة المدنية العسكرية يأتي من باب أن المكون العسكري لعب دور وطني وانحاز للثورة وصار بإنحيازه وخلعه للبشير يملك محمدة وطنية ” واستدرك قائلاً “لكن هذا لايسمح له أن يفعل ما يشاء ونحن نقيم تصرفات المكون العسكري ،و القيادات المدنية ، وزاد جمعيهم ليس لديهم حق في الفترة الانتقالية بأن يتخذوا قرار خلافي ” لأن هذه الموضوعات الخلافية يجب أن تترك للشعب السوداني و ظروفه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)