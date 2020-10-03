الرئيسية/أخبار/ شاهد بالفيديو : وصل مستشفى عسكرياً للعلاج.. أول ظهور لترمب بعد إصابته أخبار منذ 8 ثواني 0 وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مستشفى والتر ريد العسكري لتلقي العلاج من فيروس كورونا بحسب العربية نت Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 8 ثواني 0

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