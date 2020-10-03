اجتماع ثلاثي بين حمدوك وسلفاكير يُعيد الحلو للمفاوضات

التأم مساء “الجمعة” بجوبا، اجتماعٌ ثلاثيٌّ مُشتركٌ ضمّ كلاً من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر موثوقة وفق صحيفة (السوداني)، إن اختراقاتٍ أساسية تمت مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال – الحلو، وكشفت المصادر عن اجتماع حاسم لقِوى الحُرية والتغيير مع عبد العزيز الحلو الأحد المُقبل، ويوم الاثنين مع رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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