شاهد بالفيديو.. “حميدتي” يفجر مفاجأة بشأن ارتفاع الدولار مؤخراً بالسودان

فَجَّر نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” مفاجأة بكشفه عن السبب الحقيقي وراء تدهور سعر العملة مؤخراً في السودان مبيناً بأن تدبير الحكومة لأموال التعويضات للأمريكيين، بالشراء من السوق الموازي، هو من أسهم بشكل كبير في رفع أسعار الدولار مؤخرا.

وقال “حميدتي” خلال مقابلة أجرتها معه قناة سودانية بمدينة جوبا الجمعة ” وفق صحيفة السوداني تجهيز مبالغ التعويضات للأمريكيين ليهو أثر كبير جدا في رفع الدولار في السودان”

مضيفاً ” شراء الدولار والذهب من الخرطوم، لكي تتحصل على 330 مليون دولار، مردفاً تجيبها من وين عشان كده رفعت أسعار الدولار في السودان”.

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وكانت أسعار الدولار و العملات الأجنبية قد ارتفعت أمام الجنيه، منذ اسبوعين بشكل جنوني بالسوق الموازي في السودان، ليصل إلى 250 جنيه في سعرٍ غير مسبوق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)