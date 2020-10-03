ترامب يشعر بتعب ويعالج بأجسام مضادة صناعية واعدة

أعلن طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالتعب لكنه يتمتع بـ”معنويات جيدة” رغم شعوره بتعب.

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وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان “بعد مساء الجمعة الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة”.

وأضاف بحسب اسكاي نيوز أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر “ريجينيرون” وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

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وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن “الخطوات التالية”، مضيفًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني “سعالا خفيفا وصداعا”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)