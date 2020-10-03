عاجل: سقوط لوحة إعلانية ضخمة يؤدى الى إغلاق شارع رئيسي بالخرطوم

سقطت لوحة إعلانية ضخمة مساء الجمعة، بشارع “عبيد ختم”جنوب محطة البلابل، أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، مما أدت إلى إغلاق الشارع تماما بالمسارين، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام.

مما استدعى شرطة المرور، وفق صحيفة السوداني بتحويل حركة السير، ودعت السائقين إلى تجنب تقاطع البلال واتخاذ طرق بديلة، وتواجد عدد من الضباط وأفراد قسم مرور الخرطوم شرق للتوجيه والإرشاد.

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وكانت رياح شديدة مصحوبة بأمطار قد هطلت مساء اليوم على بعض أجزاء الخرطوم، تم بسببها قطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)