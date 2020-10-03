السعودية تصدر قرابة (110) آلاف تصريح للعمرة.. وأول فوج الأحد

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة، عن صدور أكثر من 108 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق “اعتمرنا” بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية الخميس 1 أكتوبر.

وبلغت أعداد التصاريح 108041 تصريحا، منها 42873 صادرة للمواطنين، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا، حسبما أشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وسجل تطبيق “اعتمرنا” في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطنا ومقيما، منهم 224.929 مسجلا أساسيا و 84.757 مرافقا.

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 – 60 عاما هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8 بالمئة من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 – 50 عاما بنسبة 14 بالمئة، ثم المعتمرين من 20 – 30 عاما بنسبة 17 بالمئة، تليها الفئة العمرية 31 – 40 عاما بنسبة 26 بالمئة، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عاما لتصل إلى 35 بالمئة يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحا ليوم الأحد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)