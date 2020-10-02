شاويش يعتذر للشعب بسبب الغلاء

قطع الامين السياسي للجبهة الثورية السودانية خالد شاويش رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بان التوقيع علي اتفاق السلام الشامل بجوبا سيفتح الباب واسعاً لإكمال عملية السلام بشكل نهائي واكد انه سيؤسس لنقلة جديدة في المرحلة الانتقالية وطالب بالاستفادة من السلام في تحسين معاش المواطنين ودعا لضرورة تسخيره لزيادة الانتاج بالاهتمام بتوفير معينات الزراعة تحقيقا للوفرة وتقدم باعتذاره للشعب السوداني جراء الازمة الاقتصادية وغلاء اسعار السلع الذي يعيش فيه وتعهد بالعمل علي ازالة ومعالجة اسباب التدهور الاقتصادي ودعا الجميع للعمل خلال الفترة المقبلة بروح واحدة من اجل البناء والتعمير.

وطالب شاويش في تصريح صحفي بحسب صحيفة أخر لحظة بضرورة ، تنفيذ الاتفاق علي الارض بذات الروح التي كانت خلال التفاوض بعيدا عن استخدام التكتيك المرحلي الذي يعيد للاوضاع لمربع الازمات واشار الي ان الاجماع الذي تحقق في جوبا من اجل السلام غير مسبوق واوضح ان التحدي القادم يتمثل في تنفيذ مااتفق عليه في جوبا حتي يعيد الثقة التي كادت ان تنعدم بين الحكومة والشعب الذي تحمل وصبر كثيرا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)