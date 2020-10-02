حمدوك وجبريل يناقشان تشكيل الحكومة والتشريعي

ناقش رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك بمقر إقامته بمدينة جوبا ورئيس حركة العدل والمساواة الأمين العام للجبهة الثورية د.جبريل إبراهيم ترتيبات ما بعد السلام والقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام الي جانب تشكيل مجلس الوزراء والتشريعي. وقال جبريل وفق صحيفة أخر لحظة أن اللقاء تناول الوضع المعيشي للمواطن السوداني ومعالجة القضايا الملحة، وتطرق للعلاقات الخارجية للسودان. وأوضح د.جبريل أنه قدم إفادة لرئيس الوزراء حول اللقاءات التى تمت مع المبعوثين الدوليين في إطار المساعي المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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