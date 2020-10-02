تسلمت وزارة الصحة الاتحادية بمطار الخرطوم الدولي، شحنة لقاح شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ، لتنفيذ الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال بالسودان .
وتغطي الحملة، كل ولايات البلاد وتستهدف ما يقارب الـ(9) ملايين طفل من عمر يوم الى خمس سنوات حسب خطة الوزارة للاستجابة للوباء بلقاح الشلل الفموي في جولتين. وستنطلق الجولة الأولى يوم 26 أكتوبر الجاري.
وثمّنت الوزارة وفق صحيفة السوداني، جهود منظمة اليونسيف لدعمها المتواصل لتعزيز صحة الطفل والدور الكبير الذي تقوم به الولايات وإدارات التحصين، ودعت الوزارة كل شركائها في منظمات المجتمع المدني والمواطنين التعاون الكامل مع فرق التحصين لضمان إنجاح الحملة حتى تصل لكل المستهدفين يُذكر أنّ السودان ظل خالياً تماماً من شلل الأطفال منذ شهر مارس 2009.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الاتحادية تتسلّم شحنة من لقاح شلل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.