مناوي يكشف عن عودة وفد من حركته للخرطوم عقب توقيع السلام

كشف رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، عن عودة وفد من حركته للخرطوم عقب التوقيع على اتفاق السلام بين حكومة السودان وحركات الكفاح المُسلّح.
وقال مناوي في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بالتوقيع على اتفاق السلام،وفق صحيفة السوداني إن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون حقيقة تابعة للسودان وتحمي الدولة والدستور وليس الأجهزة التي تعمل تحت تأثير الأحزاب والشخصيات،
واكد على تطلع الجميع إلى نفرة اقتصادية لإنقاذ وإحياء السودان، وأشار إلى ملفات مُهمّة سيتم تنفيذها، على رأسها ملفات الشؤون الإنسانية التي تتطلّب عودة النازحين واللاجئين وقضية الحواكير، وأضاف أنها من القضايا التي تُجرى المساعي لحسمها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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