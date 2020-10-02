مبارك الفاضل يرحب بالاتفاق السياسي وعودة الحركات المتحالفة

رحب مبارك الفاضل رئيس حزب الامة بالاتفاق السياسي وعودة الحركات المتحالفة في الجبهة الثورية الى العمل السياسي، مرحبا بمشاركتها في أجهزة السلطة الإنتقالية. وقال نحن شركاء في التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ وقوى الإجماع وميثاق الفجر الجديد، وأضاف قائلا “نطالب بتأسيس اتفاق ترتيبات أمنية ذات سند شعبيّ وإحداثيات تواجدها على حجم القوات الآن” . Advertisements وأكد الفاضل وفق ( سونا) على ضرورة المحافظة على اتفاق المسارات، واشاد بحكومة جنوب السودان ودورها في استضافة المفاوضات بين الحكومة والحركات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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